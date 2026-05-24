Formula 1’de sezon heyecanı Kanada Grand Prix’siyle devam ediyor. Montreal’de düzenlenecek yarış öncesi gözler yayın saatine çevrilirken, sprint yarışını kazanan George Russell da dikkatleri üzerine çekti. Peki, F1 Kanada GP saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun kritik yarışlarından biri olan Kanada Grand Prix’si için geri sayım başladı. Gilles Villeneuve Pisti’nde gerçekleştirilecek organizasyonda sprint yarışı sonrası sıralama mücadelesi ve ana yarış heyecanı motor sporları tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

F1 KANADA GP SAAT KAÇTA?

Formula 1 Kanada Grand Prix’si, 24 Mayıs 2026 Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak. Yarış, Kanada’nın Montreal kentindeki Gilles Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden koşulacak. Toplam 4,36 kilometre uzunluğundaki pist, uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla sezonun en teknik parkurlarından biri olarak gösteriliyor.

F1 Kanada GP saat kaçta, hangi kanalda? (Formula 1 Kanada Grand Prix)

Hafta sonu programı sprint formatıyla başladı. 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansı ve sprint sıralama turlarının ardından gözler sprint yarışına çevrildi. 23 Mayıs Cumartesi günü yapılan sprint yarışını Mercedes pilotu George Russell kazandı.

Sprint yarışında takım arkadaşı Kimi Antonelli ile yaşadığı temas sonrası da gündeme gelen Russell, damalı bayrağı ilk sırada geçerek önemli puanlar topladı. McLaren pilotu Lando Norris ikinci olurken, Antonelli yarışı üçüncü sırada tamamladı.

F1 Kanada GP saat kaçta, hangi kanalda? (Formula 1 Kanada Grand Prix)

FORMULA 1 KANADA GP HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 Kanada Grand Prix hafta sonu Türkiye’de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Yarış hafta sonunun tüm seansları ayrıca F1 TV platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

22 Mayıs Cuma günü yapılan ilk antrenman seansı TSİ 19.30’da, sprint sıralama seansı ise TSİ 23.30’da başladı. 23 Mayıs Cumartesi günü sprint yarışı TSİ 19.00’da gerçekleştirilirken sıralama turları ise TSİ 23.00’te yapıldı.

Ana yarış ise 24 Mayıs Pazar gecesi TSİ 23.00’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası