Son dakika İstanbul Fatih'te yaşanan bina çökmesi olayı sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın çökmesinin nedeni, ölü veya yaralı var mı merak ediliyor. İşte, son gelişmeler...

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen bina çökmesi paniğe yol açtı. Olayın ardından ekipler hızla bölgeye yönlendirilirken, enkaz altında kalan olup olmadığına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Peki, Fatih'te bina neden çöktü, ölü veya yaralı var mı?

FATİH'TE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

22 Mart 2026 Pazar günü öğle saatlerinde Fatih'te çöken binanın neden çöktüğüne dair henüz açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

FATİH'TE ÇÖKEN BİNA DA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken binanın enkazından 1 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı bilgisi verildi. Gelişmeler takip ediliyor.

