Fed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman? Küresel piyasalar merakla bekliyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapılacak açıklamalar öncesi yatırımcılar ve analistler merak içinde. Peki Powell’ın konuşması ne zaman? Açıklamaların Fed’in yılın geri kalanında atacağı adımlara dair belirsizlikleri nasıl etkileyeceği araştırılıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed'in açıklayacağı toplantı tutanaklarının Powell'ın konuşmasında etkili olacağı öngörülüyor.
Peki Powell'ın konuşması ne zaman? Fed Başkanı'nın açıklamaları ekonomideki belirsizlikleri nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR
ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler, dünya genelinde ekonomik belirsizliklere yol açmaya devam ediyor.
Küresel piyasalar, Powell’ın konuşması öncesi temkinli duruşu ve kâr realizasyonu nedeniyle karışık seyrediyor.
POWELL'IN KONUŞMASI NE ZAMAN?
Fed Başkanı Powell, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşma yapacak.
Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara dair fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalacağını tahmin ediyor.