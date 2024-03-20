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FED faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! FED faizi sabit bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FED faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! FED faizi sabit bıraktı

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FED faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! | Son dakika gelen bilgilere FED faiz kararı açıklandı. FED faiz kararı gün boyu merakla bekleniyordu. Yatırımcılar FED faiz kararı açıklandı mı araştırıyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu son dakika! İşte FED faiz kararı açıklaması!

FED faiz kararı ne oldu? Fed faiz oranını sabit tuttu! Banka, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bıraktı. FED faiz kararı ile ilgili işte detaylar…

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği anlatıldı.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon oranına ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerinin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği görüşünde olduğu ifade edildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğuna ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edildiğine işaret edilen açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FED faiz kararı ne oldu son dakika? FED faiz kararı açıklandı mı? - 1. Resim

​​​​​​​ART ARDA 5 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 5 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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