ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin ardından piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrildi. FED, ay sonunda gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yeni faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak. Yatırımcılar ve ekonomistler, bankanın politika faizinde nasıl bir adım atacağını yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantının ardından açıklanacak karar, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fed, 29 Temmuz'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00'de duyuracak. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksinin de (ÜFE) beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını öteleyebileceğine yönelik öngörüleri desteklerken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahını artıran önde gelen sebepler arasında yer aldı.

Ülkede TÜFE ve ÜFE verileri açıklanmadan önce para piyasalarında Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalar eylül ayından aralık ayına ötelendi. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın fiyatlar üzerindeki sınırlı etkisi, Fed'in olası bir parasal sıkılaşma hamlesini ertelemek için daha fazla alana sahip olacağı görüşünü güçlendirdi.

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