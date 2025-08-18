Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihi

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? gündeme gelirkensarı-lacivertli taraftarların büyük bir ilgiyle beklediği 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.

Kongre üyeleri ve taraftarların yakından takip etttiği seçimde çoğunluk sağlanmadığı takdirde farklı bir tarihe ertlenecektir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe başkanlık seçimi 13-14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecektir, çoğunluk sağlanmazsa 20-21 Eylül 2025'e ertelenecektir.

Konuya ilişkin Başkan Ali Koç, Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de adaylık konusunda şu anda üç isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu. Seçim tarihine kadar yeni isimler eklenebilecektir.

Fenerbahçe'de son seçim 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılmıştı. Koç, 16 bin 464 oyla üçüncü defa başkan seçildi.