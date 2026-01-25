Trendyol Süper Lig’de zirve yarış Kadıköy'de devam ediyor! Bu akşamki Fenerbahçe Göztepe karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar ''Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' merak ederken aynı zamanda ''Fenerbahçe Göztepe canlı yayın şifresiz mi?'' sorusuna da cevap aranıyor. İşte Fenerbahçe Göztepe canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam ederken 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatymak için bu akşam mücadele verecek. Göztepe de 18 maç sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan topladı. İzmir temsilcisi ligde 4. sırada yer alarak Avrupa potasına tutunma mücadelesi içinde. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Göztepe canlı yayın şifresiz mi?

Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşması Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından ve beIN Sports’un dijital platformlarından canlı izlenebilecek. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Göztepe maçı 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakada bu akşam düdük Cihan Aydın’da olacak. Maçın VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

