Ferencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçları ile devam ediyor. Macaristan’ın güçlü ekibi Ferencvaros ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ, play-off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Ferencvaros Karabağ maçı yayın kanalı, saati ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ön eleme turlarında play-off heyecanı yaşanırken Ferencvaros ve Karabağ arasındaki mücadele futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, Ferencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, detaylar...

FERENCVAROS KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros ile Karabağ arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme play-off maçı, 19 Ağustos 2025 Salı günü tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. 

FERENCVAROS KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferencvaros-Karabağ maçı, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.00’de (Türkiye saatiyle) başlayacak. Maç, Budapeşte’nin Groupama Arena Stadyumu’nda oynanacak ve UTC saatiyle 19.00’da başlayacak.

