Macaristan'dan Süper Lig'e transfer: Adama Traore imzayı attı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

TFF 1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunu 2'nci sırada tamamlayarak, 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, 29 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRAORE'NİN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Mali'nin KO Bamako takımında başlayan Adama Traore, sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve Ferencvaros takımlarında forma giydi.

45 MAÇTA 8 GOL

Adama Traore, 63 maça çıktığı Mali Milli Takımı'nda9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 45 maça çıktığı Ferencvaros'a8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

