Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı ekipteki eksik oyuncular ve muhtemel kadro merak ediliyor. Takımların kamp kadrosu karşılaşma öncesi netleşti. Bu kapsamda "Fethiyespor Galatasaray maçı kimler eksik, oynamıyor" konusu gündeme geldi. İşte, maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 13 Ocak 2026 Salı günü deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11 kadroları ve Galatasaray’daki eksik isimler açıklandı.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Fethiyespor karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan yer almadı. Ayrıca Singo sakatlığı nedeniyle, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise Afrika Kupası’nda bulundukları için kadroya dahil edilmedi.

Kamp kadrosuna bakıldığında Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina ve Kaan Ayhan gibi isimlerin Fethiye deplasmanında forma giymeye aday olduğu görülüyor.

Fethiyespor ilk maçta Boluspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından Galatasaray karşısına ideal kadrosuyla çıkmayı hedefliyor. TFF 2. Lig temsilcisi olan Fethiyespor, kupada güçlü rakibi karşısında sürpriz arıyor.

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇI KAMP KADROSU

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Kaan, Gökdeniz, Yunus, Barış Alper, Ahmed.

