Bugün, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde maçın nerede oynanacağı merak edilirken saati, yayın bilgisi ve sahaya çıkması beklenen kadrolar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ikinci haftasına girilirken Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’a konuk oluyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın oynanacağı stat, başlama saati ve yayın kanalı gündeme geldi. Peki, Fethiyespor Galatasaray maçı nerede oynanacak?

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşması olan Fethiyespor-Galatasaray maçı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Fethiyespor, kupanın bu kritik randevusunda Süper Lig devi Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak.

Yaklaşık 8 bin seyirci kapasiteli olan Fethiye İlçe Stadı, özellikle Türkiye Kupası maçlarında yoğun ilgi görüyor. Bölge halkı, maça büyük ilgi gösterirken Galatasaray taraftarlarının da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor.

Fethiyespor Galatasaray maçı nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecekler

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.,

GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI KADROSU

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

İLGİLİ HABERLER SPOR Galatasaray yolunu gözlediği Victor Osimhen için tarih belli oldu: İki maç daha yok

Haberle İlgili Daha Fazlası