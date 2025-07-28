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FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de en çok oynanan oyunlardan biri olan FIFA 26’nın ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Oyuncular ise en çok Türkçe spiker özelliğine odaklanmış durumda. Peki EA Sports FC 26 Türkiye'de ne zaman satışa çıkıyor, fiyatı ne kadar? İşte FIFA 26 ile ilgili detaylar...

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlardan FIFA 26 için geri sayım resmen başladı. EA Sports FC 26'nın çıkış tarihi netleşti, platform listesi açıklandı ve fiyatlar da belli oldu. Bu yıl Türkçe spiker özelliğiyle öne çıkan FİFA 26, Ultimate Edition sahiplerine 7 gün erken erişim imkanı SUNUYOR.

İşte FIFA 26 fiyat listesi ve sistem gereksinimleri...

FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Satış tarihi merak ediliyor - 1. Resim

FIFA 26 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

EA Sports’un FIFA markasından ayrıldıktan sonra geliştirdiği yeni seri FC’nin son halkası OLAN EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkıyor. Oyunu Ultimate Edition olarak satın alan kullanıcılar ise 19 Eylül'den itibaren erken erişim hakkına sahip olacak.

FC 26, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Satış tarihi merak ediliyor - 2. Resim

FIFA 26 KAÇ TL?

EA Sports FC 26'nın çeşitli platformlara göre belirlenen güncel fiyat listesi şöyle:

PC (Steam - Epic Store):

  • Standard Edition: 69,99 Dolar / 2.599 TL
  • Ultimate Edition: 99,99 Dolar / 3.599 TL

PlayStation:

  • Standard Edition: 2.899 TL
  • Ultimate Edition: 3.999 TL

Xbox:

  • Standard Edition: 69,99 Dolar
  • Ultimate Edition: 99,99 Dolar

Nintendo Switch:

  • Switch 1 Standard: 59,99 Dolar
  • Switch 1 Ultimate: 79,99 Dolar
  • Switch 2 Standard: 69,99 Dolar
  • Switch 2 Ultimate: 89,99 Dolar

FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Satış tarihi merak ediliyor - 3. Resim

FIFA 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

PC kullanıcılarının oyunu sorunsuz şekilde oynayabilmesi için açıklanan minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-bit (güncel sürüm)
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
  • İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 570
  • Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 1050 Ti
  • DirectX: 12
  • İnternet Bağlantısı: Minimum 512 kbps
  • Depolama Alanı: 100 GB

FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Satış tarihi merak ediliyor - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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