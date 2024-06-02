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Gaddar dizisinde Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaddar dizisinde Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Patron karakterinin kim olduğu merak ediyor. Ayrıca karakteri oynayan Erol Babaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu Gaddar dizisinde uzun süredir merak edilen Patron karakteri belli oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor.

Başından beri adı geçen karakter ilk defa final bölümünde ortaya çıkacak.

Gaddar dizisinde Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor - 1. Resim

İzleyiciler tarafından karakteri oynayan Erol Babaoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Erol Babaoğlu 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi.

1996-1999 yılları arasında tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitiminin ardından İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Gaddar dizisinde Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor - 2. Resim

Erol Babaoğlu'nun rol aldığı diziler ise şöyle:

  • Ruhsar
  • Üzgünüm Leyla
  • Tatlı Hayat
  • Hayat Bilgisi
  • Cennet Mahallesi
  • Kader
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Ömer
  • Arayış
  • Gaddar
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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