Gaddar dizisinde Patron karakterini Erol Babaoğlu oynuyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 19:24 - Güncelleme:

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Patron karakterinin kim olduğu merak ediyor. Ayrıca karakteri oynayan Erol Babaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...