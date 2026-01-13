Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen’in durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı forması giyen yıldız golcünün bu önemli mücadelede sahada olup olmayacağını merak ediyor. ''Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, Osimhen oynayacak mı?'' sorusunun cevabı netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray yönetiminin, Osimhen’in turnuvadan ayrılması halinde en kısa sürede İstanbul’a getirilmesi için özel ulaşım planı yaptığı belirtiliyor. Galatasaray-Atletico Madrid maçına Osimhen'in yetişmesi için hazırlıklar sürüyor. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, Osimhen oynayacak mı?

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul RAMS Park’ta yapılacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu.

ATLETICO MADRID MAÇINDA OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen’in Atletico Madrid maçında forma giymesi şu an için zor görünüyor. Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile yarı finale yükselen yıldız golcünün turnuvadaki yolculuğu devam ediyor.

Turnuva finalinin 18 Ocak’ta oynanacak olmasından dolayı Osimhen’in İstanbul’a dönüşünüyle maç kondisyonuna ulaşması oldukça zor olacak. Bu nedenle Osimhen'in ilk 11’de yer alma ihtimali de düşük görülüyor.

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen’in Galatasaray’a dönüş tarihi, Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansına bağlı olacak. Nijerya finale ya da üçüncülük maçına kalırsa, Osimhen’in 18 Ocak sonrasında milli takımdan ayrılması bekleniyor.

Yıldız futbolcunun Atletico Madrid maçına çok kısa bir süre kala Türkiye’ye dönmesi gündeme gelecek.

