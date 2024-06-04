Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını basın toplantısında duyurdu

Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Erden Timur, transfer döneminde ve sezon boyunca gösterdiği performans ile taraftarın kalbini kazanmayı başarmıştı. Bugün yaptığı basın toplantısıyla beraber taraftarlar istifa mı etti, neden sorularına cevap aradı. Timur, görevden ayrılacağını 1 ay önce başkana ilettiğini de ekledi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 4 Haziran günü gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından göreve devam etmeyeceğini duyururken futbolseverler neden istifa ettiğini araştırırken GS'den gidiyor mu araştırdı. İşte Timur'un açıklaması...

ERDEN TİMUR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı. Basın toplantısında yaptığı konuşmasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. 13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray."

ERDEN TİMUR KİMDİR?

16 Kasım 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelen isim, 2000 senesinde Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 2005 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamlamasının ardından London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansı yaptı.

2010 senesinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kuran isim, 11 Haziran 2022 tarihinde Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başlamıştı.