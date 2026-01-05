Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi iki takımda forma giyemeyecek isimler ve sahaya çıkması beklenen kadrolar netleşmeye başladı. Galatasaray Trabzonspor derbisi muhtemel 11'ler, eksik ve oynayamayan oyuncular belli oldu.

Süper Kupa yarı finali, sezonun en önemli maçlarından birine sahne olacak. Gaziantep’te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesinde teknik heyetlerin planları ve eksik oyuncular, maçın gidişatına doğrudan etki edebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’da önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Wilfried Singo’nun yanı sıra bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı maç kadrosunda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarıyla bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs’un da bu karşılaşmada forma giymeyecek.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası’ndan yeni dönen Mario Lemina’nın henüz hazır olmadığı, takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu’nun da teknik heyet tarafından riske edilmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, mevcut eksikler nedeniyle orta saha ve hücum hattında alternatif tercihlere yönelmesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesinde de eksik listesi netleşmeye başladı. Bordo-mavili ekipte Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Onuachu ve Oulai forma giyemeyecek. Ayrıca ameliyat geçiren Visca ve Baniya ile sakatlıkları süren Savic ve Mustafa Eskihellaç da kadroda yer almayacağı düşünülüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin, eksiklere rağmen özellikle hücum hattında deneyimli isimlerle sahaya çıkmayı planladığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış, Icardi

TRabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Augusto

