Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Gaziantep’te oynanacak kritik mücadele öncesi Galatasaray Trabzonspor maçının saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Yeni yılın ilk kupa randevularından biri olan Süper Kupa yarı finali için geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray ile Trabzonspor’un kozlarını paylaşacağı karşılaşma, organizasyonun final yolundaki kader maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalarken Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen üstlenecek. Süper Kupa yarı finali niteliği taşıyan bu maçta kazanan takım, adını finale yazdıracak ve kupaya bir adım daha yaklaşacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa yarı final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde şifresiz izlenebilecek olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.

