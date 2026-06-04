Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarış öncesinde ''Gazi Koşusu ne zaman?'' merak edilirken gözler hem Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak büyük mücadeleye hem de son hazırlık yarışlarına çevrildi.

Bu yıl yüzüncü kez düzenlenecek Gazi Koşusu hem yarış camiasında hem de spor kamuoyunda gündemde yerini buldu. Yüzüncü yıl heyecanının yaşanacağı organizasyona sayılı günler kala ise hazırlıklar hız kazandı. Peki, Gazi Koşusu ne zaman?

Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. İlk kez 1927 yılında koşulan organizasyon bu yıl yüzüncü yılına ulaşacak.

Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu için geri sayım başladı

GAZİ KOŞUSU ÖNCESİ HANGİ YARIŞLAR OLACAK?

Gazi Koşusu yaklaşırken 3 yaşlı safkan İngiliz tayları son provalarına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Haziran Cumartesi günü Ankara'da Mehmet Akif Ersoy Koşusu ile startı verilecek olan heyecan dolu hafta sonu programı, 7 Haziran Pazar günü de Kısrak Koşusu ve Sait Akson Koşusu ile tamamlanacak.



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