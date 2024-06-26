Gebze'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Kocaeli Gebze'de bir fabrikada çıkan yangının ardından neden, nerede çıktı soruları araştırıldı. Siyah dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar ihbarda bulundu. 26 Haziran günü öğlen saatlerinde başlayan Gebze yangınında söndürme çalışmalar devam ediyor.
Gebze'de fabrikada meydana gelen yangının ardından vatandaşlar son durumu araştırırken itfaiye ekipleri söndürme işlemlerin devam etti. Vatandaşın endişelendiği yangına dair bilgiler...
GEBZE FABRİKA'DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
26 Haziran'da çıkan fabrika yangını alevlerin ve dumanların artmasıyla anlaşılırken itfaiye ekipleri devreye girdi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde çalışmalar devam ederken Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu fabrikada çıktığı öğrenildi.
Sebebi henüz bilinmezken kısa süre içerisinde büyüdü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi