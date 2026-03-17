Geleceğe Dönüş filmiyle tanınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Clark'ın geçirdiği bel ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Dünya sinemasının efsane yapımlarından "Geleceğe Dönüş" (Back to the Future) ve "Grace Under Fire" gibi dizilerle hafızalara kazınan usta aktör Matt Clark, 89 yaşında hayatını yitirdi. Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi isimlerle birlikte sinemada ve televizyonda birçok Western filminde rol almıştı. Clark, Hollywood’un "oyuncuların oyuncusu" olarak andığı isimler arasındaydı.

MATT CLARK KİMDİR?

Clark, 25 Kasım 1936'da Washington, DC'de , öğretmen Theresa ve marangoz Frederick William Clark'ın oğlu olarak dünyaya geldi . ABD Ordusunda görev yaptıktan sonra George Washington Üniversitesi'ne kaydoldu, ancak daha sonra okulu bıraktı. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, Washington DC'deki yerel bir tiyatro grubuna katıldı. Daha sonra New York'taki Living Theatre şirketinin üyesi oldu ve 1950'lerin sonlarında Off-Broadway'de ve yerel tiyatrolarda çalıştı.

