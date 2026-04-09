Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 Nisan 2026 Perşembe günü puanlama sonuçları ve günün birincisi açıklandı. Günün yemeği ve yarışmacıların performansı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, çeyrek altını kazanan gelin ve puan tablosu netleşti.

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda şekillenen Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi, programı takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Final öncesi 9 Nisan Perşembe gününe ait puan durumu belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Nisan 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, günün yemeği olan “Mısır Ekmekli Tiftik Sote” ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Özellikle Tuğba, Alime, Fatoş ve Cansu arasında yaşanan rekabetin sonucu, haftanın genel sıralaması açısından da belirleyici olacak. Gün boyunca yapılan tadımlar ve verilen puanlar sonrası bir gelinin çeyrek altını kazanıyor. Günün birincisi Cansu oldu. Fatoş'un ise kayınvalidesi Suzan'la tüyolaştaştığı ortaya çıktığı için eksi 4 ceza puanı aldı.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (9 Nisan 2026)

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (9 NİSAN 2026)

Programda her gün verilen çeyrek altın, hafta finali için önemli bir avantaj sağlıyor.

9 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cansu: 18

Tuğba: 14

Alime: 11

Fatoş: 0

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (9 Nisan 2026)

Önceki günlerin puan durumu şu şekilde:

6 Nisan:

Tuğba: 25

Cansu: 12

Alime: 10

Fatoş: 10

7 Nisan:

Fatoş: 18

Cansu: 17

Tuğba: 15

Alime: 7

8 Nisan:

Tuğba: 23

Cansu: 12

Alime: 9

Fatoş: 8

Haberle İlgili Daha Fazlası