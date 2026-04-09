AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin "Bu provokasyon ve sabotajı tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağımızdan milletimiz emin olsun" dedi. ABD-İran arasındaki ateşkes içinse Çelik, "Önemli olan barışın kalıcı olmasıdır. Çok kırılgan bir barış ortamı var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde MKYK sonrasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Öncelikle İçişleri Bakanlığımızı, kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah hepsini muhafaza etsin. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Tabi her eylemin görünür bir tarafı var. Hem de arkasında murat ettiği bir siyasi mesaj vardır bu tip eylemlerin. Hiçbiri tesadüfen ya da küçük bir grubun kendi kafasına göre karar vererek gerçekleştirdiği eylemler olmuyor.

"SALDIRIYLA İLGİLİ ÇOK BOYUTLU SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Dolayısıyla terörle ve teröristle mücadele ederken aynı zamanda görünenin arkasındaki siyasi denklem oluşturma, provokasyon ve sabotaj odaklarıyla da mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Adalet Bakanımız açıkladı, adliyemiz bunun arkasından çok boyutlu bir soruşturma yürütüyor. Başsavcılıklarımız, savcılıklarımız çeşitli illerde operasyonlar yapılıyor ve bu terör saldırısının bütün bağlantıları üzerine hassasiyetle gidiliyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu kritik uluslararası gündemde ülkemizin içine dönük bu provokasyon ve sabotajı tüm boyutlarıyla ortaya çıkaracağımızdan milletimiz emin olsun.

"SAVAŞ HEM BÖLGESEL HEM KÜRESEL BARIŞI ETKİLEYEBİLECEK NETİCELER DOĞURDU"

Tabii dünyanın gündemi ve hepimizin gündemi İran konusudur. İran'ın ABD ve İsrail tarafından uğradığı haksız, hukuksuz, gayrimeşru ve gayriinsani saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu. Ve hem bölgesel barışı hem küresel barışı etkileyecek çok kötü neticeler oluşturdu. Bunu tüm boyutlarıyla hep beraber izledik. Tabi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler önemli. Tedarik zincirleri önemli. Enerji konusu son derece önemli, gıda konusu son derece önemli ama en önemlisi o bombaların altında sebepsiz yere can veren masumlar var, mağdurlar var. Dolayısıyla biz barış dediğimizde bizim anladığımız daha çok masum kanı dökülmesin, daha çok insan mağdur olmasındır. Aynı savaşın ilk günlerinde okuldaki kız çocuklarının üst üste bombalamayla öldürülmesi gibi asıl baktığımız yer o masum kız çocuklarının hayatıdır, olmayan artık söz konusu olmayan geleceğidir.

Tabii ki tüm boyutlarıyla bunu takip ediyoruz, inceliyoruz ama biz barış dediğimizde daha çok kan dökülmesin, daha çok mağdur ortaya çıkmasın, daha çok masum hayatını kaybetmesin diye bunu değerlendiriyoruz.

Ömer Çelik

"ÖNEMLİ OLAN KALICI BİR ŞEKİLDE BARIŞA ULAŞILMASIDIR"

Önemli olan kalıcı ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Şimdi tabi bir gecede sizi taş çağına çeviririz ya da bir gecede bir medeniyeti yok ederiz gibi ABD -İsrail saldırganlarının söylemlerinin, barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Bizim de buradaki odaklandığımız nokta esas olarak bir barış çerçevesinin, bir barış kağıdının ortaya çıkmasıydı. Ama geçici ateşkes meselesi konuları çözmüyor. Önemli olan burada kalıcı bir şekilde barışa ulaşılmasıdır. Çünkü bu ortaya çıkan vahim insani tablo, ortaya çıkan çeşitli alanlardaki enerji, tarım ve diğer alanlardaki şeyler, krizler kuşkusuz şöyle bir tablo ortaya çıkarıyor. Görülmüştür ki aslında ulusal olanla bölgesel olan, bölgesel olanla küresel olan iç içe geçmiştir. Ulusal olanın bölgesel olana, bölgesel olanın küresel olana etkisi arasında artık bugünün dünyasında bir mesafe kalmamıştır. Bu mesafenin olmaması demek aslında herhangi bir ülkeye dönük haksız bir saldırı yaptığınızda hukuksuz bir saldırı gerçekleştirdiğinizde bir sürü insanı etkileyen insanlığın tamamını etkileyen bir takım tablolar ortaya çıkarmış oluyorsunuz.

"İSRAİL, BARIŞ GİRİŞİMLERİNİ SABOTE EDİYOR"

Şimdi ilk günden itibaren ne yapıyordu İsrail? Her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Her türlü barış girişimine dönük provokasyon ve sabotaj üretiyordu. Bakın halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor İsrail. Aynı şekilde haklı olarak hepimizin gözü Gazze'deyken Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Oradaki yasa dışı yerleşimleri, yasa dışı yerleşimleri daha da genişletmeye, yeni yasa dışı yerleşimler açmaya dönük bir takım yaklaşımlar sergiliyor. Tüm bunun anlamı şudur. Yani hiçbir şekilde İsrail 'in barış istemediği ve daha çok kan dökülmesine dönük bir strateji izlediğidir.

Bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hattının saldırılarını durdurması gerektiğine dair bir irade ortaya çıkarmışken İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Yani şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bütün bunun anlamı Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca sorduğu soruda gizlidir. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi sınırlarına kendi kafasına göre karar veriyor. Ve üstelik bunu teolojik bir şekilde dini bir fanatizmle yapıyor. Şimdi burada nerede uluslararası hukuk konuşacağız, barışı nasıl konuşacağız?

"ÇOK KIRILGAN BİR BARIŞ ORTAMI VAR"

Pakistan'daki toplantı son derece önemli olacaktır. Evet çok kırılgan bir barış ortamı var. İran diyor ki işte '10 maddenin 3'ü şimdiden ihlal edildi.' Barış görüşmesine Pakistan'a gidecek olan Amerikan heyeti adına yapılan açıklamalarda bir müzakereden ziyade tek taraflı olarak İran'a ödev verme, İran'a tek taraflı olarak mükellefiyet yükleme şeklinde bir yaklaşım var. Halbuki barış karşılıklı atılması gereken adımlarla olur. Yani sonuçta iki tarafta köprüyle yürür ve köprünün ortasında buluşur.

Netice itibarıyla İran halkı burada mağdurdur. Burada doğru şeyin bulunması, yolun bulunması için saldırıyı başlatanların bu çerçeveye riayeti esas ölçüdür. Tabii ki onların riayetiyle birlikte bu karşılıklı olacaktır. Bakın bugün hiçbir şekilde akla gelmemesi gereken bir takım telaffuz bile edilmemesi gereken nükleer silahların kullanılmasından bahsediliyor. Başka şeylerden bahsediliyor. Tüm bu tablo ortaya çıktığı zaman geldiğimiz nokta neresidir? İşte barış şu anda çok kırılgan bir haldedir. Dolayısıyla bu kırılganlığın giderilmesi için bütün uluslararası toplumun destek vermesi gerekir. İlk andan itibaren, ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade barışın doğru bir şekilde kurulması için, kalıcı olması için ve bütün bu süreçlerin geride bırakılması için en doğru iradedir.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, kurulmasını önerdiği diplomasi masası esasında bu krizlerden çıkış için gerçek bir siyasi pusuladır. Tabii ki Pakistanlı kardeşlerimizin buradaki iradesi, gayreti, emeği, yaklaşımı son derece saygıdeğerdir. Buradan da bir kere daha Pakistan'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Ama bu bütün dünyanın sahip çıkması gereken ve bu iradeyi koyması gereken bir şey.

Haberle İlgili Daha Fazlası