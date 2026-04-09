Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu yakınındaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada Kocaeli’de bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen 2 terörist tedavilerinin ardından emniyete götürülecek.

İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu yakınında bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren ve DEAŞ'lı olduğu belirlenen üç terörist etkisiz hâle getirilmiş, saldırıda iki polis hafif şekilde yaralanmıştı.

Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 14'e yükseldi

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Hain saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükseldi.

KOCAELİ'DE BİR GÖZALTI DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni bilgi ve belge doğrultusunda bugün öğleden sonra Kocaeli'de bir şüpheliyi daha gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden teröristler, Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

İFADELER SÜRÜYOR

Şüphelilerden 12'sinin İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemleri devam ediyor. Terör saldırısını yapan ve yaralı olarak ele geçirilen 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti. Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

2 POLİS YARALANDI

Çatışmada, teröristlerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri de belirlendi. Teröristlerin kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

TERÖRİSTİN EŞİ DE GÖZALTINDA

Aynı zamanda teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı. Dün gözaltına alınanlar arasında saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşinin de olduğu öğrenildi. Teröristlerden Onur Ç.'nin gözaltına alınan eşinin eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil 3 şüpheliye "Yapmayın bu eylemi, vazgeçin" dediği iddia edildi.

BİRDEN FAZLA KEŞİF

Öte yandan saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, saldırganların kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, saldırı öncesinde farklı bir araçla bölgede birden fazla keşif yaptıkları belirlendi.

34 İLDE DEAŞ OPERASYONU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör saldırısı sonrası 34 ilde DEAŞ’a karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda mücadelenin sıfır tolerans anlayışıyla süreceğini vurgulayan Gürlek, saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

