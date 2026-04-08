Bakan Gürlek, Levent’teki terör saldırısı sonrası 34 ilde DEAŞ’a karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda mücadelenin sıfır tolerans anlayışıyla süreceğini vurgulayan Gürlek, saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Dün İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu yakınında bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren ve DEAŞ'lı olduğu belirlenen üç terörist etkisiz hâle getirildi. Saldırıda iki polis hafif şekilde yaralandı. Şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İsrail Konsolosluğu önündeki saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla bağlantılı olarak 34 ilde eş zamanlı düzenlenen kapsamlı operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler

273 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Levent'teki terör saldırısı sonrası 34 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Gürlek: 198 kişi gözaltında

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir.

Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası