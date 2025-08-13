Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2025 Yeni sezon tarihi merak konusu oldu

Gelinim Mutfakta, Karga Film imzalı, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan bir yemek yarışması olarak öne çıkmaktadır. Ağustos ayının ortalarına doğru "Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Konuya ilişkin yapım tarafından açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Eylül ve Ekim ayı itibarıyla birçok dizi ve program start vermeye başlayacak. Gelinim Mutfak'ta yarışmasının da bu tarihler arasında başlaması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA ÖDÜL NE?

Gelinim Mutfakta format gereği dört gelinin her biri kayınvalideleriyle birlikte katılır. Pazartesi gününden Cuma'ya kadar her gün farklı yemekler yapılır ve gelinlere, yemekleri yapmaları için belirli süreler verilir.

Kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altını alır. Haftanın final günü ise haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik verilir.