Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından yeniden başlayan heyecanda dikkat çeken karşılaşmalardan biri Ankara’da oynanacak. Gençlerbirliğ-Göztepe maçı yayın ve saat bilgileri araştırılıyor.

Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmalarıyla birlikte rekabet yeniden hız kazanırken, Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin maç yayın bilgileri gündeme geldi.

Milli aranın ardından sahaya çıkacak iki ekip de kritik bir dönemeçte bulunuyor. Ev sahibi Gençlerbirliği kötü gidişatını sonlandırmayı hedeflerken, Göztepe ise üst sıralara yükselmek için sahaya çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan bu karşılaşma, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Gençlerbirliği sahasında çıkış ararken, Göztepe deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Göztepe arasındaki mücadele, cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşma Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

Son 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen başkent ekibi, son 5 maçta gol dahi atamayarak dikkat çekti. 25 puanla 13. sırada bulunan ekip, düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Göztepe cephesinde de benzer bir tablo söz konusu. İzmir temsilcisi son 6 haftada galibiyet alamadı. 43 puanla 6. sırada yer alan ekip, kalan haftalarda ilk 5 hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası