Göksu Çelebi kimdir, neden öldü? Gökalp İçer'in sevgilisi canından oldu

Korkunç olay 14 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, kız arkadaşı Göksu Çelebi ile birlikte uyuşturucu madde olan kokain kullandı. Sonrasında fenalaşan Göksu Çelebi apar topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç kadının geçen hafta beyin ölümü gerçekleşmişti, ölüm haberi de bugün geldi. İnternette şu sıralar en çok aranan isimlerin başında yer aldı. Peki Göksu Çelebi kimdir, neden öldü? Gökalp İçer neden tutuklandı, işte detaylar...

GÖKSU ÇELEBİ KİMDİR?

Göksu Çelebi, 1998 yılında doğdu. Lise eğitimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda tamamladıktan sonra 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Mesleğe Liman Kurman Hukuk Bürosu'nda stajyer olarak başlayan Çelebi, başarılı geçen stajın ardından aynı büroda avukat olarak görev aldı.

GÖKSÜ ÇELEBİ'NİN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Kamuoyunun yakından takip ettiği olayda Göksu Çelebinin ölüm sebebi merak konusuydu. Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan genç avukat, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ise hayatını kaybetti.

GÖKALP İÇER KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne girdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansı (2012) tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.

GÖKALP İÇER NE İLE SUÇLANIYOR?

Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.