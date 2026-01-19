Üç ayların ikinci halkası olan Şaban ayının 2026 yılında hangi tarihte başlayacağı belli oldu. 2026 dini günler takvimiyle birlikte Şaban ayının başlangıcı ve Berat Kandili tarihi netleşirken, Ramazan öncesi manevi hazırlık dönemi olması nedeniyle Şaban ayının önemi araştırılıyor.

Müslümanlar için manevi bir arınma ve hazırlık süreci olan Üç Aylar’ın ilki Receb ayı tamamlanırken, gözler şimdi Şaban ayının başlangıcına çevrildi. Bu mübarek ay, içinde barındırdığı Berat Gecesi ile de büyük bir öneme sahip. Milyonlarca müslüman, bu günleri ibadetle geçirmek için 2026 dini günler takvimi ve "Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor" araştırıyor.

ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar'ın ikinci ayı olan Şaban ayı, 20 Ocak Salı günü başlayacak. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle her yıl yaklaşık 11 gün erkene gelen bu mübarek ay, bu sene Ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla idrak edilmeye başlanacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren Ramazan ayına bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşarken, aynı zamanda Şaban ayının manevi atmosferine giriş yapacaklar.

Şaban ayının başlangıcıyla beraber, bu ayın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili için de tarih belirlenmiş oldu. Takvime göre 2026 yılı Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü ihya edilecek.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının ilk günü miladi takvimde 20 Ocak 2026 Salı gününe denk geliyor. İslam alimleri, Şaban ayının ilk gününün oruçlu geçirilmesinin veya bu günlerde yapılan ibadetlerin, kişinin Ramazan ayına ruhen hazırlanmasına büyük katkı sağladığını belirtir. Özellikle bu ayın ilk gününden itibaren nafile namazlar, zikirler ve Kur'an-ı Kerim okumak tavsiye edilir.

ŞABAN AYININ FAZİLETLERİ

Bu ayın en önemli fazileti içinde barındırdığı Berat Gecesi'dir. Berat Gecesi'nde Allah'ın rahmetinin yeryüzüne indiği, rızık isteyenlere rızık, şifa isteyenlere şifa ve af isteyenlere mağfiret kapılarının sabaha kadar açık kaldığı ifade edilir. Şaban ayı, amellerin tartıldığı, tövbelerin kabul edildiği ve Ramazan'a hazırlık ayıdır.

Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim (Nesaî)

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. (Tirmizî)

