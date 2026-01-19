Uzak Şehir dizisindeki Boran rolüyle dikkat çeken Burç Kümbetlioğlu kimdir merak ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi projelerinde yer alan oyuncu Burç Kümbetlioğlu’nun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Burç Kümbetlioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

2009 yılından bu yana televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol alan Burç Kümbetlioğlu, farklı türlerdeki yapımlarda üstlendiği rollerle tanınıyor. Oyuncunun hayatı, eğitimi ve filmografisi izleyiciler tarafından araştırılıyor.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burç Kümbetlioğlu, 14 Eylül 1980 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlayan Kümbetlioğlu, üniversite eğitimini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü’nde aldı. Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisansını tamamladı.

Eğitim sürecinin ardından oyunculuk alanına yönelen Burç Kümbetlioğlu, çeşitli oyunculuk eğitimleri aldı. İstanbul’da bir süre reklam ve finans sektöründe çalışan Kümbetlioğlu, askerlik görevini tamamladıktan sonra tamamen oyunculuğa odaklandı. Kümbetlioğlu’nun profesyonel oyunculuk kariyeri 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisiyle başladı ve bunun ardından Eve Dönüş, Milat, Çırağan Baskını, Aramızda Kalsın, Böyle Bitmesin, Veda, Sen de Gitme ve Anneler ve Kızları gibi birçok film ve dizide rol aldı.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Uzak Şehir (2024-2026)

Çift Kişilik Oda (2025)

Bahar (2024)

Son Şarkı: Ahmet'in Türküsü (2024)

Kuruluş: Osman (2022-2023)

Maske: Nezaketle Tebessüm (2023)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (2023)

Akıncı (2021)

Payitaht Abdülhamid (2020)

Savaşçı (2017-2019)

Ayla (2017)

Sarıkamış Çocukları (2017)

Hayati Tehlike (2016)

Tabula Rosa (2015)

Milat (2015)

Ayhan Hanım (2014)

Kırımlı (2014)

Biz Babasız Büyüdük (2014)

Çırağan Baskını (2014)

Saplantı (2012)

Hanımın Çiftliği (2009-2011)

