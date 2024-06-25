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Görevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Görevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı?
Ucm, Sergey Şoygu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu için tutuklama emri çıkarmasının üzerine neden olduğu merak edilirken kimdir sorusu da gündeme gelmişti. Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında da çıkarılan karar dünyanın gündeminde yer aldı.

UCM'den gelen tutuklama kararıyla beraber sebebi araştırıldı. 21 Mayıs 1955 yılında dünyaya gelen Rus siyasetçi söylemleri ile gündemde yerini alırken bugün çıkan kararın ardından kim olduğuna dair araştırmalar yapıldı. Hayatına dair bilgileri derledik.

NEDEN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI?

UCM, eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarırken nedeni henüz paylaşılmadı.

SERGEY ŞOYGU KİMDİR?

Rus siyasetçi ve asker olan isim 6 Kasım 2012'de Savunma Bakanlığına getirilirken babası Tuva ve annesi Rus. Kurtarıcılar ve İtfaiyeciler Spor Federasyonu Başkanlığı da yapan isim, tek Tuva kökenli bakandı.

Görevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı? - 1. Resim

Tuva Cumhuriyeti'nin Çadaana şehrinde doğan isim, 1977 senesinde Krasnoyarsk Polytechnical Institute eğitimini tamamladı. 10 sene boyunca mühendis olarak çalıştı ve 1988 senesinde Abakan şehrinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde siyasi hayata adım attı. Komsomol'da bir süre görev yapan Şoygu, 1990 senesinde Moskova'ya taşındı. Rusya Federasyonu Devlet Mimarlık Şef Yardımcılığı ve Yapı-İnşaat Komisyonu'nda görev yaptı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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