Görevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı?

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme:

Ucm, Sergey Şoygu, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu için tutuklama emri çıkarmasının üzerine neden olduğu merak edilirken kimdir sorusu da gündeme gelmişti. Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında da çıkarılan karar dünyanın gündeminde yer aldı.