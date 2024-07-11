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Gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, 27 yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, 27 yaşında
Gözaltı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'd gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda gözaltına alınan Gaga Bulut'un neden gözaltına alındığı gündeme gelirken gerçek adının ne olduğu ve kaç yaşında olduğu da sosyal medyada konuşulanlar arasında yer aldı.

Daha önce de tutuklanan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'un bugün düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınması gündem olurken olay nedir, suçu ne araştırıldı. 

GAGA BULUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

Sosyal medya fenomeni olan Bulut, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan dolayı gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatan siteleri teşvik eden reklamlar paylaşmasından dolayı Gaga Bulut lakaplı fenomen Bulut Altuğ'u gözaltına aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın operasyonu düzenledi.

Gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, 27 yaşında - 1. Resim

Geçmişte de cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yapılmıştı.

GAGA BULUT KİMDİR?

Gerçek adı Bulut Altuğ olan fenomen 27 yaşında olurken aslen Vanlıdır.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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