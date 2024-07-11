Gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, 27 yaşında

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme:

Gözaltı, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'd gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda gözaltına alınan Gaga Bulut'un neden gözaltına alındığı gündeme gelirken gerçek adının ne olduğu ve kaç yaşında olduğu da sosyal medyada konuşulanlar arasında yer aldı.