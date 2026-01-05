Polis maaşları enflasyon verilerinin açıklanması ardından tekrar gündeme geldi. Yapılan hesaplamalara göre polislerin alacağı yeni maaşlar belirlenirken, tutarlar görev yılı ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Peki, zam sonrası 2026 polis maaşları ne kadar oldu? Başkomiser maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

2026 Polis ve Başkomiser maaşları ne kadar oldu merak edilirken gözler 6 aylık enflasyon farkında çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanırken ek olarak, enflasyonun oranı aşan kısmı maaşlara fark olarak yansıtılacak. Peki, 2026 polis maaşları ne kadar, başkomiser maaşları ne kadar oldu?

Gözler Polis ve Başkomiser maaşlarına yapılacak zam oranında! 2026 Polis ve Başkomiser maaşları ne kadar olacak?

2026 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranının büyük bölümü netleşirken, polis maaşları da merak konusu oldu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 18,6 oranındaki artışı esas alındığında 8/1 derecesinde görev yapan bir polis memurunun mevcut 68.084 TL olan maaşı yaklaşık 80.747 TL seviyesine yükseliyor.

Gözler Polis ve Başkomiser maaşlarına yapılacak zam oranında! 2026 Polis ve Başkomiser maaşları ne kadar olacak?

2026 BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Başkomiser maaşları da 2026 zam oranı kapsamında önemli ölçüde artış gösterdi. 3/1 derecesinde görev yapan bir başkomiserin 74.490 TL olan maaşı, yüzde 18,6’lik zam hesabına göre 88.345 TL seviyesine çıkıyor.

Gözler Polis ve Başkomiser maaşlarına yapılacak zam oranında! 2026 Polis ve Başkomiser maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.



Haberle İlgili Daha Fazlası