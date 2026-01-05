2026 Ocak ayında hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden yapılacak artış, milyonlarca kamu çalışanı tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 hemşire maaşları ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş artışı için geri sayım başladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından kamu çalışanlarının gözü, Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Hemşireler başta olmak üzere tüm memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının eklenmesiyle yeniden belirlenecek.

2026 HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 2026’nın ilk 6 ayına yönelik toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlenmiş durumda. Bu orana “6 aylık enflasyon farkı” eklenecek. TÜİK'in açıkladığı veriye göre; enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.

Aralık ayı enflasyon verisiyle 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 30,89, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu. Bu kapsamda 2026 yılı hemşire maaşları belli oldu.

5/1 dereceden memur mevcut hemşire maaşı 61 bin 759 TL'den yüzde 18,60 zam oranıyla 73 bin 246 TL'ye yükseldi.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verisi, maaş zamlarının kesinleşmesi açısından kritik öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 2025'in son ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.

