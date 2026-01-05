Aralık ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş artışına ilişkin hesaplar yeniden gündeme geldi. Sağlık çalışanları arasında özellikle doktor maaşlarına yansıyacak zam oranı yakından takip ediliyor. Peki, 2026 doktor maaşları ne kadar olacak?

Asgari ücretin netleşmesinin ardından kamu çalışanları ve emekliler, 2026’nın ilk yarısında geçerli olacak maaş artışına odaklandı. Memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan Aralık ayı enflasyon verisi öncesi, 6 aylık enflasyon farkına göre oluşacak nihai zam oranı merak konusu oldu. Bu süreçte en çok araştırılan başlıklardan biri de doktor maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağı.

2026 DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş artışı, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 11’lik zam ile 6 aylık enflasyon farkının toplamından oluşacak. Temmuz-aralık döneminde oluşan 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için zam oranı da belli oldu. Bu kapsamda uzman doktor maaşı yüzde 18.60 zam oranıyla 126 bin 119 TL'den 149 bin 577 TL'ye yükseldi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

2026 doktor maaş zammı ve en düşük doktor maaşı TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı sonucunda netleşen zam oranı ile memur ve memur emeklisi maaşları da netleşti. TÜİK'in Aralık ayı verileri sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu.

