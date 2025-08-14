Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü Göztepe sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biti olan Göztepe - Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sarı-lacivertliler, evinde Göztepe karşısında galibiyet arayacak. "Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30 tarihinde oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS da canlı yayınlanacak. Göztepe - Fenerbahçe maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İzmir temsilcisi Göztepe, güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.