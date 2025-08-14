Sivasspor- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Sivasspor oyuncuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve bireysel pozisyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonları çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında canlı yayınlanacak.