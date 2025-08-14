Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivasspor- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Sivasspor- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Güncelleme:
Sivasspor- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
Haberler

Trendyol 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Bodrum FK’yı ağırlayacak. İki takım da yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Sporseverler ise bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Sivasspor- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Sivasspor oyuncuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve bireysel pozisyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonları çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas - Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında canlı yayınlanacak. 

