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Gram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcılarının gündeminde fiyatların neden düştüğü yer alırken son dakika haberleri kontrol ediliyor. Çin'den gelen altın alımlarını durduğuna yönelik haberlerin ardından gram ve ons altında düşüş meydana geldi. Vatandaşlar neden düşüyor, daha düşer mi gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Bugün Çin'in altın alımlarını durduğu hakkında çıkan haberlerle beraber gram ve ons altında düşüş oldu. Fiyatları yakından takip edenler ise neden düştüğünü araştırmaya başladı.

SON DAKİKA ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

7 Haziran günü Çin'den gelen altın alımları durdu haberleri, altında düşüşe neden oldu. Gram altın 57 TL'lik düşüş yaşayarak 2.421 TL olurken, ons altın 57 dolarlık düşüş ile beraber 2.331 dolara düştü.

Bir süredir altın alımı yapan Çin Merkez Bankası, mayıs ayında alımları durdu ve böylece altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Dünya Altın Konseyi’ne göre Çin Merkez Bankası, 2023 yılında 7,23 milyon onsluk alımla en fazla alan oldu.

Gram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi - 1. Resim

Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen çıkan haberlerin ardından şu sözleri söyledi:

“Çin altın alımını bitirmek üzere değil, ancak duraklama aynı zamanda rekor fiyatlar ödeme olasılığından çekinen insanlar olduklarını da vurguluyor. Genel olarak, altın hala konsolide oluyor ve haberler muhtemelen bu aşamayı uzatacak, ancak genel olarak uzun vadeli yükseliş görünümü değişmedi”

Gram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi - 2. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATI NE KADAR 7 HAZİRAN?

Ons altın 2.331 dolara gerilerken gram altın 2.421 liraya düştü. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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