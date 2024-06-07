Çin'den gelen haberle çakıldı! Gram ve ons altında sert düşüş 

Çin'in altın alımlarını durduğuna yönelik haberlerin çıkmasıyla altında sert bir düşüş gerçekleşti. Gram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya gerilerken, ons altın ise 57 dolarlık düşüşle 2.331 dolara indi.

18 aydır üst üste altın alımı yapan Çin'den sürpriz bir karar geldi. Çin Merkez Bankası, mayıs ayında altın alımını durdurdu. Bu gelişme direk altın fiyatlarını etkiledi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel merkez bankalarının altın talebi iki yıldır yüksek seyrediyordu. Bu durum ise altın fiyatlarını destekliyordu. Çin'den gelen haberle ons ve gram altında sert düşüş oldu.

ONS VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Gün içinde en yüksek 2.388 doları gören altının ons fiyatı, haberin yayılmasıyla 2.331 dolara geriledi. Gram altın ise 2.477 liradan 2.421 liraya indi.

ÇİN'İN NE KADAR ALTINI VAR?

Mayıs sonu itibarıyla Çin'in 72,80 milyon ons altını bulunuyor. Çin’in altın rezervlerinin değeri nisan sonundaki 167,96 milyar dolardan mayıs sonunda 170,96 milyar dolara yükseldi.

2023'TE EN ÇOK ALTINI ÇİN ALDI

Dünya Altın Konseyi’ne göre Çin Merkez Bankası, 2023 yılında 7,23 milyon onsluk net alımla en büyük resmi sektör altın alıcısı oldu ve bu rakam en az 1977’den bu yana tek bir yıl için en yüksek rakam.

ÇİN ALTIN ALIMINI BİTİRDİ Mİ?

Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, “Çin altın alımını bitirmek üzere değil, ancak duraklama aynı zamanda rekor fiyatlar ödeme olasılığından çekinen insanlar olduklarını da vurguluyor. Genel olarak, altın hala konsolide oluyor ve haberler muhtemelen bu aşamayı uzatacak, ancak genel olarak uzun vadeli yükseliş görünümü değişmedi” dedi