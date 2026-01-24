Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen Güldür Güldür Show bu hafta yayınlanmadı. 24 Ocak 2026 tarihli Show TV yayın akışında yer almayan programın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Show neden yok?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü izleyiciler ekran başına geçen izleyiciler Güldür Güldür Show'un yeni bölümünü göremedi. Sevilen programın yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek araştırılmaya başlandı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show, yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyicilerin gündemine geldi. Programın ekrana gelmemesinin nedeni planlı bir ara olduğu düşünülüyor. Yılbaşı sonrası yayınlarına ara veren program, bu süreçte yeni bölümleriyle ekrana gelmemişti. Yayın arasının sona ermesiyle birlikte programın dönüş tarihi de netleşti. Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni bölüm tarihi belli oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tarihi netleşti. Sevilen komedi programı, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü yeni bölümüyle Show TV ekranlarına geri dönecek.

