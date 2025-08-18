Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden yer alan bilgilere göre, İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacaktır. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU planlı kesinti programı...

18 Ağustos Pazartesi gününe dair Güzelbahçe'de su kesintisi yaşanmamıştır. İlerleyen günlerde gerçekleşebilecek kesintilere dair detaylı bilgi almak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

18 AĞUSTOS İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir ve Karşıyaka ilçelerinde su kesintisi yaşanmıştır.

İzmir'de sular Bayraklı'da 16:51'de, Bergama'da 17:30'da, Bornova'da 17:45'te, Buca'da 16:00'da, Çiğli'de 17:50'de, Foça'da 15:30'da, Gaziemir'de 16:40'da ve Karşıyaka'da 17:02'de gelecektir.

İzmir'de sular ana boru, branşman ve elektrik arızası nedeniyle kesilmiştir. İzmir'de sular şu saatler arasında gelecektir.

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ