Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek?
İzmir, Su Kesintisi, Bayraklı, Bergama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İZSU tarafından yapılan açıklamada bazı ilçe ve mahallelerde bugün 10 saate aşkın su kesintisi gerçekleşecektir. Güzelbahçe'de yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair detayları merak ederken İZSU listeyi paylaştı. Peki, 18 Ağustos İzmir'de sular e zaman gelecek? İşte planlı su kesinti programı...

İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden yer alan bilgilere göre, İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacaktır. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU planlı kesinti programı...

Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

18 Ağustos Pazartesi gününe dair Güzelbahçe'de su kesintisi yaşanmamıştır. İlerleyen günlerde gerçekleşebilecek kesintilere dair detaylı bilgi almak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor. 

Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

 18 AĞUSTOS İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir ve Karşıyaka ilçelerinde su kesintisi yaşanmıştır.

İzmir'de sular Bayraklı'da 16:51'de, Bergama'da 17:30'da, Bornova'da 17:45'te, Buca'da 16:00'da, Çiğli'de 17:50'de, Foça'da 15:30'da, Gaziemir'de 16:40'da ve Karşıyaka'da 17:02'de gelecektir.

İzmir'de sular ana boru, branşman ve elektrik arızası nedeniyle kesilmiştir. İzmir'de sular şu saatler arasında gelecektir.

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ

