Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU tarafından yapılan açıklamada bazı ilçe ve mahallelerde bugün 10 saate aşkın su kesintisi gerçekleşecektir. Güzelbahçe'de yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair detayları merak ederken İZSU listeyi paylaştı. Peki, 18 Ağustos İzmir'de sular e zaman gelecek? İşte planlı su kesinti programı...
İZSU'nun resmi internet adresi üzerinden yer alan bilgilere göre, İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacaktır. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU planlı kesinti programı...
GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
18 Ağustos Pazartesi gününe dair Güzelbahçe'de su kesintisi yaşanmamıştır. İlerleyen günlerde gerçekleşebilecek kesintilere dair detaylı bilgi almak için İZSU'nun resmi internet adresini ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.
18 AĞUSTOS İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
18 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir ve Karşıyaka ilçelerinde su kesintisi yaşanmıştır.
İzmir'de sular Bayraklı'da 16:51'de, Bergama'da 17:30'da, Bornova'da 17:45'te, Buca'da 16:00'da, Çiğli'de 17:50'de, Foça'da 15:30'da, Gaziemir'de 16:40'da ve Karşıyaka'da 17:02'de gelecektir.
İzmir'de sular ana boru, branşman ve elektrik arızası nedeniyle kesilmiştir. İzmir'de sular şu saatler arasında gelecektir.
İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
|18.08.2025 saat 12:51 ile 16:51 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1629 sk no 15
|BERGAMA
|ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, GAZİOSMANPAŞA, GAZİPAŞA, KURTULUŞ, MALTEPE, TALATPAŞA, ULUCAMİİ, ZAFER
|18.08.2025 saat 11:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YERALTI SU KAYNAKLARINDAKİ AZALMA VE YOĞUN KULLANIM NEDENİYLE BERGAMA İÇ MAHALLELERİN BAZILARINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|EGEMENLİK, GÜRPINAR, KEMALPAŞA, ÜMİT
|18.08.2025 saat 10:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BORNOVA GÜRPINAR MAHALLESİ 7033 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI. SABRINIZ VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
|BUCA
|GÖKSU
|18.08.2025 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|647/4 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇİĞLİ
|MALTEPE
|18.08.2025 saat 14:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8107 SOKAK İÇİ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. CEMİL MERİÇ SOKAK İÇİNDEKİ HAT VANASI KAPATILDI.
|FOÇA
|KOZBEYLİ
|18.08.2025 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|FOÇA
|ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
|18.08.2025 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|KURUMUMUZA AİT KUYULARDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI SEBEBİYLE BÖLGEMİZDE BULUNAN DEPO SEVİYELERİNİN DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTA OLUP BÖLGE GENELİNDE KESİNTİLER YAŞANMAKTADIR.
|FOÇA
|ATATÜRK
|18.08.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI
|GAZİEMİR
|ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER
|18.08.2025 saat 15:40 ile 16:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ABDÜLHAMİT YAVUZ CAD İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KARŞIYAKA
|BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
|18.08.2025 saat 16:02 ile 17:02 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|CEVDET BİLSAY CADDESİ No:102 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE ZÜBEYDE HANIM CADDESİ X CEVDET BİLSAY CADDESİ KVŞ SAYAÇ KAPATIL