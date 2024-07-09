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Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi emniyete getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi emniyete getirildi
Neslim Güngen, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan ve Engin Polat davasından sonra Türkiye'nin gündeminde yer alan güzellik merkezi sahiplerinde detaylı soruşturmalar gerçekleştirildi. Sosyal medyadan içerikleri paylaşan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in gözaltına alınmasının ardından neden, olay nedir araştırıldı.

Son zamanlarda yakından takip edilen güzellik merkezlerinde soruşturmalar devam ederken bugün Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de gözaltına alındı. Birçok müşterisi ile haberle beraber kapandı mı merak etmeye başladı.

NESLİM GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Güzellik merkezi sahibi olan ve birçok yerde şubesi olan Neslim Güngen ve eşi Kıvanç Güngen, bugün fenomenlere yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Çift, savcılık talimatıyla beraber bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyon sonucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi emniyete getirildi - 1. Resim

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

1986 yılında doğan ismin babası Gümüşhaneli olurken annesi Çankırılıdır. 13 yaşındayken ilk defa kuaför sektörüne atılan Güngen, 19 yaşındayken annesi olurken 5 yıl boyunca yurt dışında eğitim aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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