Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve yaz tatiline sayılı günler kala öğrenciler ve veliler 12 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Karne gününe geri sayım başlarken ''Haftaya cuma okullar tatil mi, 12 Haziran okullar tatil mi olacak?'' soruları gündemin merkezine yerleşti.

LGS'ye son 1 hafta kala sınavın tarihi ile beraber yaz tatili ve 12 Haziran öğrencilerin odağında. LGS tarihi değiştirilirken sınavın tarih değişikliğinin nedeni de merak ediliyor. Peki, haftaya cuma okullar tatil mi, 12 Haziran okullar tatil mi olacak? İşte 2026 yaz tatili ve LGS sınavına dair detaylar...

Haftaya cuma okullar tatil mi, 12 Haziran okullar tatil mi olacak? 2026 yaz tatili öncesi gündemde!

HAFTAYA CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

Karar doğrultusunda öğrenciler o gün ders başı yapmayacak. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınav, daha önce duyurulan tarihten bir gün önceye alınarak 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Haftaya cuma okullar tatil mi, 12 Haziran okullar tatil mi olacak? 2026 yaz tatili öncesi gündemde!

12 HAZİRAN NEDEN OKULLAR TATİL?

Sınav hazırlıklarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haziran'da eğitime ara verilmesine karar verdi.

Merkezi sınavın ilk olarak 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanırken, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kutlama etkinlikleri nedeniyle sınav tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

Haftaya cuma okullar tatil mi, 12 Haziran okullar tatil mi olacak? 2026 yaz tatili öncesi gündemde!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak. Bugünden itibaren ise yaz tatiline yaklaşık üç hafta kaldı.

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