10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin atama kararlarının yanı sıra üniversiteleri ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri, yargı ilanları ve çeşitli idari düzenlemeler günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2026 tarihli sayısında yürütme, idare ve yargı alanlarına ilişkin yeni kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı hukuk camiasında dikkat çekerken, yayımlanan yönetmelikler ve ilanlar da ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMA KARARLARI

10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı öne çıktı. Yargı teşkilatındaki görevlendirme ve atamalara ilişkin kararın Resmi Gazete'de yer almasıyla birlikte ilgili düzenleme yürürlüğe girmiş oldu.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMA KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazetede! 10 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları

10 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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