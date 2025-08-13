Halit Yukay bulundu mu? Ünlüler seferber olmuştu, Halit Yukay olayında flaş gelişme

Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Daha sonra kendisinden haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Seda Bakan'a bek çok ünlü arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısında bulundu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından seferber oldu. Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı.

5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Ekipler hızlıca verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timleri de indi fakat aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği kaydedildi. Gelen ilk görüntülerde ise teknenin parçalandığı yer aldı. Arama çalışmalarının üstünden bir hafta geçmesine rağmen Halit Yukay'dan henüz bir haber yok. Ama soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklandı.

GEMİDEKİ SÜRTÜNME İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izlerinin etkili olduğu öğrenildi. Çanakkale'den denize açılmadan önce gemi önünden çekilen fotoğrafta herhangi bir iz yokken Kocaeli'ne ulaştığında ise çekilen fotoğrafta ise çarpma izlerinin olduğu görülüyor. Gemideki izlerinde parçalanan 'Graywof' adlı tekneye ait olup olmadığı teknik inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Arel 7 yük gemisinin kazanın olduğu düşünülen bölgede geriye doğru manevra yapması ve sonra da yoluna devam etmesi geminin tekneye çarptığı ihtimallerini güçlendirdi.