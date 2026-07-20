Hamas'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, örgütün yeni en üst düzey siyasi lideri olarak Halil el-Hayye seçildi. Böylece el-Hayye, Yahya Sinvar'ın Ekim 2024'te İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve resmen getirilen ilk isim oldu. Peki, Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayye kimdir?

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

Yahya Sinvar, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. İsrail ordusu, Gazze'de soykırıma varan saldırıları esnasında, 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

HALİL EL-HAYYE KİMDİR?

5 Kasım 1960 doğumlu olan Halil el-Hayye, Ağustos 2024'ten Ekim 2024'e kadar Hamas Siyasi Bürosu başkan yardımcısı olarak görev yapan Filistinli bir siyasetçidir; bu görevde, hayatını kaybeden Salih el-Aruri'nin yerine geçmiştir. Ekim 2024'te İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından, Halil el-Hayya; Halid Meşal, Zahir Cebarin, Muhammed İsmail Derviş ve ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisiyle birlikte Hamas’ın beş kişilik geçici liderliğinin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ocak 2006'dan bu yana, Gazze Şehri'ni temsilen Filistin Yasama Konseyi üyeliğine seçilmiştir.

9 Eylül 2025'te, el-Hayya diğer Hamas liderleriyle birlikte Katar'da İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında gerçekleştirilen suikast girişiminden sağ kurtuldu.

El-Hayya, Mısır işgali sırasında Gazze Şeridi'nde doğdu. Lisans eğitimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamladı, yüksek lisansını (Hadis alanında) Ürdün Üniversitesi'nde yaptı ve doktora derecesini Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nden aldı. Birinci İntifada sırasında, lisans eğitimini bitirdikten sonra Hamas'a katıldı. O dönemde yarı zamanlı olarak öğretmenlik yaptı.

Halil el-Hayye, uzun yıllardır Hamas'ın üst düzey isimleri arasında yer alıyor. Eski lider Yahya Sinvar'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak gösterilen el-Hayye, Fetih ile yürütülen uzlaşma görüşmelerinde ve İsrail ile gerçekleştirilen dolaylı ateşkes ile esir takası müzakerelerinde Hamas'ı temsil etti. 2024'te Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından örgütün siyasi liderliği için öne çıkan isimlerden biri oldu.

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