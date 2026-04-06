Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Duygu Karabaş nişan töreni sonrası gözler Karabaş’ın kim olduğuna çevrildi. Aile arasında düzenlenen sade organizasyonla gündeme gelen nişanın ardından Duygu Karabaş’ın eğitim hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Hasan Can Kaya’nın sürpriz nişanı magazin gündemine damga vururken, törende yer alan Duygu Karabaş kısa sürede en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Gözlerden uzak gerçekleşen nişanın ardından "Hasan Can Kaya'nın nişanlısı Duygu Karabaş kimdir" araştırılıyor.

HASAN CAN KAYA NİŞANLANDI

Hasan Can Kaya’nın bir süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile nişanlandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı aile arasındaki organizasyondan ilk karelerin paylaşılmasıyla birlikte kısa sürede gündem oldu.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Hasan Can Kaya’nın nişanlısı Duygu Karabaş’ın iletişim ve pazarlama alanında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip olduğu biliniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olan Karabaş, eğitim hayatı boyunca çeşitli projelerde ve sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldı.

Kariyerine dijital ve reklam ajanslarında başlayan Karabaş, önemli ajanslarda görev aldı. Daha sonra Garanti BBVA’da pazarlama iletişimi alanında yöneticilik yapan Karabaş, son olarak bir şirkette yönetici ortak olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası