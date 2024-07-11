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Hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doğan Kalafat, Van'da doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doğan Kalafat, Van&#039;da doğdu
Doğan Kalafat, Afad, Boğaziçi Üniversitesi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajları iletilirken kimdir, nereli gibi sorular gündeme geldi. Sevilen ismin ölüm haberiyle beraber neden öldüğü de araştırılmıştı. AFAD, sosyal medya hesabından paylaştı.

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Doğan Kalafat bugün vefat etti. Hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan vatandaşlar ise kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorulara cevap aramıştı. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi vefatının ardından X hesabından paylaşımda bulundu.

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

26 Mayıs 1977 yılında Van'da doğan isim 1977 senesinde İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. 1988-1990 aralığında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlarken 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

DOĞAN KALAFAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle oldu:

"Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç.Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir.

Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi'nin X hesabındaki başsağlığı paylaşımı da şöyle oldu:

Hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doğan Kalafat, Van'da doğdu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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