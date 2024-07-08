Henüz yatırılmayan öğretmen ek ders ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor

Ek ders ödemelerinin yatmasını bekleyen öğretmenlerin bekleyişi sürerken ek dersler neden yatmadı, ne zaman yatacak araştırmaya başladı. Genelde her ayın 1'inden itibaren yatmaya başlayan öğretmen ek ders ödemelerinde aksaklık meydana geldi.

Devlet okulunda çalışan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatlerine ek olarak girdiği dersler karşılığında aldığı ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmezken neden yatmadığı gündem oldu.

Öğretmenlerin beklediği ek ders ücretlerinin yatacağı tarihe dair açıklama henüz gelmedi.

EK DERS NEDEN YATMADI?

Her ayın 1'inden itibaren hesaplara geçen ek ders ödemeleri henüz yatırılmazken öğretmenlerde de bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftasının da sona ermesinin ardından neden yatmadığına dair tepkiler arttı.

Ek ders ödemelerinin yatacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken bu hafta içerisinde ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayında sorumlu olduğu ders saati dışında ek ders yapan öğretmenler bu ayın ek ders ödemelerini henüz alamadı. Genelde ayın ilk 5 günü içerisinde hesaplara geçen ödemelerin yatacağı zamanla ilgili bir açıklama gelmezken bu hafta içerisinde yatırılması tahmin ediliyor.

Temmuz zammı öncesinde ek ders ücreti 105 TL olurken %19,31'lik artışın ardından yaklaşık 20 TL artış oldu.