2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Sıanava katılım sağlayan adayların gündemindeki konulardan biri de sonuç tarihi. Peki, HMGS/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 18 ilde kurulan sınav merkezlerinde yapılacak sınavla tamamlanacak.Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan elde eden adaylar başarılı sayılacak.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Nisan'da gerçekleştirilecek HMGS sınav sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2026 HMGS/2 NE ZAMAN?

Yılın ikinci HMGS oturumu olan 2026-HMGS/2 sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. İkinci sınav için başvurular Ağustos ayında alınacak, sonuçların ise 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

