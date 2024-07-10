Hollanda - İngiltere maçının kazananı, EURO 2024'te İspanya ile finalde karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyanın her yerinden yakından takip edilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürerken dün akşam ilk finalist belli oldu. Bu akşam yarı finalde Hollanda ile İngiltere karşılaşırken finalin adı netleşecek. Hollanda - İngiltere maçını kazanan kiminle eşleşecek bekleniyor.
A Milli Futbol Takımımızın Hollanda'ya mağlup olarak elendiği EURO 2024'te heyecan dorukta. 9 Temmuz akşamı İspanya ile Fransa karşılaşırken finale giden takım belli oldu. 10 Temmuz günü oynanacak olan Hollanda - İngiltere karşılaşmasının ardından ise finale kalan takımlar netleşecek.
EURO 2024 FİNALİNİ KİM OYNAYACAK?
9 Temmuz günü oynanan Fransa - İspanya karşılaşmasında kazanan 2-1'lik skorla İspanya oldu.
Bugün ise yarı final karşılaşmasında Hollanda ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadelenin galibi ise 14 Temmuz günü Berlin'de İspanya ile yarışacak.
HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER
Mücadelede kadro henüz açıklanmazken muhtemel 11'ler belli oldu. Kadro şöyle:
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.
Kaynak: Türkiye Gazetesi